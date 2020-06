Marcucci: "Di Maio vicepremier non è possibile"

Andrea Marcucci (Fotogramma)

"Lo schema con Di Maio vicepremier? Non è possibile". Lo ha detto Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, lasciando il Nazareno. "Mi sento di poter confermare che Zingaretti non farà parte della squadra di governo", ha aggiunto. Per il Pd e' meglio avere un vicepremier unico? "Crediamo sia meglio, ma vedremo", ha tagliato corto Marcucci.