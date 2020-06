Tensione M5S, Gallo: "Di Battista ha perso altra occasione per stare zitto"

(Fotogramma)

"Chi esplicitamente sta perseguendo la strada del voto o del ritorno con la Lega contro la volontà del gruppo parlamentare e di Beppe Grillo non può dettare condizioni a nessuno. Un'altra occasione persa per stare in silenzio #Conte2". Così su Twitter il deputato M5S Luigi Gallo, replicando all'ultimo post di Alessandro Di Battista. Su Facebook, Di Battista ha illustrato le proprie idee che "devono restare protagoniste. Io non ho sentito nessuno del PD pronunciarsi su questo in questi giorni".