Trump tifa per Conte? Salvini all'Adnkronos: "Sono in silenzio stampa"

(Fotogramma)

"Sono in silenzio stampa perché sono con la bimba". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando la sua abitazione romana, risponde così all'AdnKronos sul tweet di Donald Trump che augura a Giuseppe Conte di essere di nuovo premier.

Il leader della Lega, in abbigliamento casual, con tanto di cappellino con visiera, entra in auto con la figlia Mirta e il personale di servizio, seguito a ruota dal ministro Lorenzo Fontana, anche lui con famiglia. "Non abbiamo parlato di nulla - aggiunge Lorenzo Fontana - perché siamo con le famiglie".