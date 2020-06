De Falco: "Rousseau sta a democrazia come rito pagano al cristianesimo"

(Fotogramma)

"La piattaforma #Rousseau sta alla democrazia rappresentativa come il rito pagano sta alla religione cristiana". Lo scrive il senatore ex M5S Gregorio De Falco su Twitter, e aggiunge: "Elementi pagani sono, infatti, rimasti nel rito cristiano, come gli istituti di democrazia diretta rimasti quali elementi complementari rispetto alle istituzioni della democrazia rappresentativa parlamentare".