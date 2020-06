Gasparri-Rotondi, scintille su Twitter per 'ansia da poltrona'

(Fotogramma)

"Ansia da poltrona" e sono scintille. Maurizio Gasparri e Gianfranco Rotondi danno vita ad un botta e risposta su Twitter. Il senatore di Forza Italia osserva che "si retwitta il delirio" e, mentre la crisi di governo monopolizza l'attenzione, sostiene che "Rotondi in confusione per ansia da poltrona rilancia tesi spazzatura". Il messaggio è abbinato all'hashstag 'dignitàsconosciuta'. A qualche ora di distanza arriva la replica del vicepresidente dei deputati di Forza Italia: "Non si capisce quale sia la poltrona di cui parla Gasparri e che mi darebbe ansia, forse la sua ventottesima legislatura".