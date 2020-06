Monti contro Trump: "Irrispettoso"

(Fotogramma)

"Io non avrei voluto un tweet del Presidente degli Stati Uniti durante le consultazioni", chiunque esso sia, "non mi sembra una cosa corretta e rispettosa delle istituzioni italiane". Lo dice il senatore a vita Mario Monti commentando a In Onda su La7 l'endorsement social di Donald Trump a Giuseppe Conte.

Monti nomina poi Fabrizio Barca, lasciando intendere che possa entrare nella futura squadra di governo: "Il mio ministro Barca, mi auguro di risentire il suo nome presto - dice Monti -. Spero che questa mia affermazione non gli nuoccia, Barca è stato un ministro molto rispettabile e molto incisivo, ma non mi prolungo sennò gli rendo un pessimo servizio", si schernisce il senatore a vita.