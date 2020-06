"Silvio, che dici?", gaffe di Berlusconi sulla giustizia

(Dalla diretta del Quirinale)

Una piccola défaillance per il Cavaliere. Nelle dichiarazioni ai giornalisti, dopo l'incontro con il Presidente Mattarella al Quirinale, Silvio Berlusconi ha elencato le priorità da affrontare per il Paese ma è 'inciampato' sulla riforma della giustizia. In prima battuta ha parlato della necessità di una riforma in senso "giustizialista". Alle sue spalle, la presidente dei senatori Annamaria Bernini e la presidente dei deputati Mariastella Gelmini lo hanno corretto: "Garantista...". Immediata la reazione dell'ex premier che si è subito corretto, sorridendo: "Riforma in senso garantista e non giustizialista".