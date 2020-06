Verso il governo giallorosso

(FOTOGRAMMA)

"Esprimiamo soddisfazione. Il lavoro di approfondimento programmatico procede positivamente'". Così i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, al termine dell'incontro con la delegazione del M5S. Insomma, sembra che il governo giallorosso si farà. Parola di Marcucci che, lasciando Montecitorio, spiega: "Alle 16, andremo al Colle a riferire al presidente Mattarella il lavoro che abbiamo fatto e il punto dove siamo arrivati. E riteniamo che ci siano le condizioni per andare avanti''.

Ci sono le condizioni per fare un esecutivo M5S-Pd: ''Io credo di sì'' assicura Marcucci, che racconta anche come è andata la direzione dem: ''Alla direzione Pd c'è stata una buona relazione del segretario Zingaretti, che ha reso conto di quanto avvenuto in questi giorni di lavoro intenso e delle condizioni positive che ci sono. Ha ricevuto un mandato preciso e sostanzialmente unanime per andare al Quirinale e proseguire il lavoro fatto fino ad ora".



DELRIO - Stasera ci sarà il nome - dice poi Graziano Delrio al termine della Direzione - poi la strada è ancora lunga, c’è tanto lavoro da fare".