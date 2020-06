Bignami: "Lascio Fi in cui non mi ritrovo, in Fdi i miei valori"

(Fotogramma)

"In un momento in cui si prefigura l’ennesimo sfregio nei confronti del popolo italiano credo sia necessario assumere una posizione netta e chiara. E la storia mia e della mia Famiglia raccontano della difesa di quei Valori che sono oggi alla base di FdI: la famiglia, le nostre radici cristiane, la difesa dei confini, la libertà, l’idea che lo Stato non debba opprimere e non debba abbandonare, la nostra Identità Nazionale, la Sacralità della Vita, il rifiuto del compromesso sistematico". Così Galeazzo Bignami conferma all'Adnkronos quanto già anticipato ieri, il suo addio a Forza Italia, di cui era coordinatore in Emilia Romagna, e il passaggio a Fratelli d'Italia.

"Dentro FI sono sempre crescenti le prese di posizione in favore di una distanza dal centro destra attuale e che ipotizzano apertamente un dialogo col Pd. È legittimo, ma è legittimo anche che io, pur ringraziando il presidente Berlusconi, non mi ritrovi in questa linea politica - spiega Bignami - ritenendo sia necessario oggi più che mai affermare con chiarezza l’appartenenza senza ambiguità al campo del centro destra".

"Ritengo che Giorgia Meloni e Fratelli di Italia abbiano tenuto una posizione coerente sia in questa crisi che dall’inizio della legislatura - sottolinea - Netta appartenenza al progetto del centro destra unitario, senza tentennamenti né verso il Pd, né verso il M5S, rispettando l’unico contratto che vale, ovvero quello sottoscritto con gli italiani col voto del 4 marzo 2018".