"Ecco i voti di Rousseau". La replica: "Fake News"

"In merito alla notizia di oggi di un presunto hackeraggio su Rousseau, ringraziamo chi ha dimostrato che si tratta di un'enorme fake news. Siamo di fronte ad un nuovo fenomeno. Siamo passati dagli hackers ai fakers che usano Photoshop per mandare in giro immagini di hackeraggi inesistenti. Grazie alla comunità di professionisti seri che si è attivata dandoci feedback importanti per la sicurezza di Rousseau". Lo precisa il Blog delle Stelle. Il riferimento è all'immagine pubblicata sul sito 4chan che rappresenterebbe il pannello di amministrazione di Rousseau. Nell'immagine, che il Blog delle Stelle definisce 'fake news', si fa riferimento a 25.455 votanti per la consultazione relativa al 'mandato zero'.