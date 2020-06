Open Arms, Salvini: "Contro di me un'altra indagine"

Immagine di repertorio (Afp)

"Porti chiusi a scafisti e Ong, in arrivo un'altra indagine contro di me per sequestro di persona per il caso Open Arms". Lo scrive sui suoi canali social Matteo Salvini."Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è stato, è e sarà sempre un orgoglio!".