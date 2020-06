Santanchè: "M5S tonno che salta in bocca al Pd"

(Fotogramma)

"I 5 Stelle sono un tonno che salta in bocca al Pd". Sono le parole di Daniela Santanchè, senatrice di Fdi. "Come nel film di Dino Risi ‘il Sorpasso’ il Movimento 5 stelle accelera e dichiara di superare gli schemi di destra o sinistra. Certo, si vantano di essere un movimento post ideologico ma al tempo stesso non si rendono conto che il loro qualunquismo rappresenta e incarna la morte delle ideologie, di tutte, e del senso di fare politica", scrive in un post.

"I 5 stelle sono nati come anti-politica, hanno poi provato a fare politica ma si sono spenti e arresi all’idea di non farla proprio più. Adesso giocano ad un gioco diverso inventandosi le regole pur di tenersi la poltrona. L’inconciliabile esperienza giallo-verde è finita e i 5 Stelle, come denunciato dalla nostra leader Giorgia Meloni, sono diventati il tonno nella scatola. Ma adesso attenzione. Il Pd non farà altro che aprire la scatoletta e mangiarsi il tonno", aggiunge.