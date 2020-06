Calenda risponde a Renzi: "Solitudine? Due cristiani li troverò"

(Fotogramma)

"Matteo Renzi, moh adesso la solitudine a vita tipo ergastolo mi sembra esagerata! Due cristiani due li troverò! #sischerza". Carlo Calenda risponde scherzosamente su Twitter a un'intervista di Renzi, che lo condanna a 'una vita di solitudine'. Nel punto sottolineato dall'ex Pd sul suo profilo, il senatore lo apostrofa così: "Carlo è andato via da solo e solo resterà anche in futuro". Poi aggiunge che non ha ricevuto segnali di apertura nei suoi confronti.

Calenda, però, non si scompone e rassicura il collega: "Due cristiani li troverò".