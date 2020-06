Conte a opposizioni: piazza legittima, ma rispetto per figura premier

(Afp)

Questo sarà un governo politico. E chiedo alle opposizioni rispetto per le istituzioni, ovvero per la figura del presidente del Consiglio. Giuseppe Conte conclude le 'consultazioni' con tutti i partiti, assicurando che il nascente esecutivo M5S-Pd non sarà certamente tecnico. Senza sbilanciarsi sulla composizione e sui nomi, avrebbe spiegato che sta lavorando a una 'squadra' con un forte connotato politico.

Il premier incaricato, raccontano all'Adnkronos, si sarebbe rivolto in particolare alle opposizioni, a cominciare da Lega e Fdi, che hanno annunciato manifestazioni di piazza per contestare la maggioranza Dem-5S. Ogni forma di opposizione, compresa la piazza, è legittima, ma vi chiedo di rispettare la figura istituzionale del presidente del Consiglio, si sarebbe raccomandato Conte. Non solo: avrebbe chiesto alle opposizioni di valutare obiettivamente i provvedimenti del suo governo.