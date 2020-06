Cottarelli: "Toglierei bonus cultura"

(Afp)

"Servono una quindicina di miliardi, credo". Questa la risposta di Carlo Cottarelli, ad Agorà Estate su Rai3, sull’ammontare della prossima manovra di bilancio. E alla successiva domanda su dove sia possibile reperirli risponde: “Bisognerebbe andare a vedere le misure introdotte negli ultimi anni che forse non erano essenziali. Le faccio un esempio anche se è una cifra abbastanza piccola. I 500 euro dati a chi compie 18 anni per comprare cose che sarebbero relative alla cultura io quelli li toglierei. Non c’è nessun Paese che fa questa cosa. Nessun Paese ci ha imitato dopo che l’abbiamo introdotta”, spiega.