Governo, tre italiani su 4 non credono a ribaltone

(Foto Afp)

Quasi tre italiani su 4 non è d'accordo con Matteo Salvini sul ribaltone. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24, il primo post-crisi, il 71,3% degli intervistati non è d’accordo con l’affermazione del leader del Carroccio secondo cui il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle avessero progettato da tempo di fare un ribaltone per andare al governo assieme, mentre il 28,7% ritiene sia vero. Per il 51,5% degli italiani il Movimento 5 Stelle è più vicino politicamente al Partito democratico, mentre per il 16,3% è più affine alla Lega e per il 32,2% è equidistante da entrambi i partiti.

Dal sondaggio emerge anche un calo per la Lega e un apprezzamento per l'operato del premier Conte.