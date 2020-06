Meloni: "Un poltronificio, io non oserei guardare in faccia i parenti"

(Fotogramma)

"Impresentabili noi perché vogliamo andare in piazza contro lo scempio di ques'ultimo inciucio? Impresentabili sono loro, asserragliati nel palazzo a consumare le scelte dei poltronifici. Io non sarei in grado di guardare in faccia i miei parenti...". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni in un video su Facebook.

"Il Pd - ha aggiunto - ha governato per sette anni negli ultimi dieci senza vincere le elezioni e a vergognarci dovremmo essere noi che manifesteremo? Da quando manifestare è incostituzionale? Mi sa che la Costituzione non se la sono letta... Noi saremo in piazza Montecitorio nel giorno in cui il governo dovesse presentarsi per la fiducia. E stiamo già raccogliendo numerosissime adesioni".