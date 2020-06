Orfini: "Decreti sicurezza vanno abrogati, per Di Maio no..."

Matteo Orfini (Fotogramma)

"Secondo Di Maio non bisogna rivedere la ratio dei decreti sicurezza. Secondo me vanno abrogati. Voglio sperare sia anche la linea del Pd. Sono certo che ne parleremo". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, deputato del Pd, dopo le dichiarazioni rilasciate da Luigi Di Maio. Secondo il capo politico del M5S, non ha "alcun senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza. Vanno assolutamente tenute in considerazione le autorevoli osservazioni del Capo dello Stato a quei decreti, ma senza volerne rivedere la ratio, né tanto meno le linee di principio".