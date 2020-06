"Sì o no?", Paragone lancia sondaggio su governo

(Fotogramma)

In attesa del voto online sulla piattaforma Rousseau, Gianluigi Paragone lancia il suo sondaggio sull'accordo di governo tra M5S e Partito democratico. "Se potessi votare sulla piattaforma Rousseau, voteresti sì o no al governo col Pd?", chiede il senatore 5 Stelle, contrario all'intesa coi dem: da una parte l'opzione 'No' con un'immagine di Renzi e Zingaretti sovrastata dal segnale di divieto, dall'altra il 'Sì', rappresentato da Zingaretti con alle spalle una foto di Conte.