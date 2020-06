Il sondaggio: con 'effetto Conte' 7 punti in più a M5S

(Afp)

'L'effetto Conte' porta 7 punti in più al Movimento Cinque stelle (da 17,4 a 24,2%), mentre la Lega, accreditata al 31,8%, è in calo, ma resta sopra il 30% e il Pd cresce leggermente, arrivando a quota 22,3%. Nel centrodestra Fdi sale al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo e pubblicato oggi sul 'Corsera'.