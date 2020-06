Bernini: "Renzi ha già detto a Conte 'stai sereno'"

(Fotogramma)

"Non è ancora suonata la campanella con cui Conte 1 passerà le consegne del governo a Conte 2, che Renzi ne ha già fatta suonare un'altra di lettiana memoria: quella d'allarme che assomiglia molto da vicino a un 'Giuseppe stai sereno'". Sono le parole di Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Nell'intervista al Sole 24 Ore, infatti, il senatore di Scandicci ha fatto chiaramente capire di poter staccare la spina al governo quando gli pare, giurando che la legislatura durerà fino al 2023 ma il Conte bis probabilmente no", dice.

"Renzi - aggiunge - non si cura delle sue contraddizioni: ci passa sopra come ha sempre fatto rassicurando le imprese e il Nord ('Nulla contro di voi') dopo aver fatto da levatrice a un governo che incarna la secessione dal Nord e a un'alleanza con il partito della decrescita infelice che ha già punito duramente l'industria. E' come quell'apprendista stregone che si diverte a inoculare un virus nell'organismo e poi assicura di essere l'unico a poterlo curare. Chi gli può credere? Ultima annotazione: Renzi definisce quello nascente come 'governo istituzionale', cercando di dare una veste decente a un'operazione che è invece il triste emblema della peggior politica politicante. Un vero e proprio sgarbo al Presidente Mattarella".