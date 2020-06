Calderoli: "Lega sotterrerà governo con milioni di emendamenti"

(Fotogramma)

"La Lega è l’unica forza politica in grado di fare davvero opposizione. Sotterrerò il governo sotto milionate di emendamenti". Lo annuncia Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, intervistato da 'Libero'. E il nuovo regolamento di palazzo Madama, ricorda, "l’ho scritto io. Mostrerò a Conte e a suoi ministri cose che nemmeno si immaginano…"

"In politica bisogna saper rischiare. E Salvini ha fatto bene ad andare contro i giochi di palazzo. La gente vuole il voto. I partiti no. Giusto rompere e se ci sono delle responsabilità di Matteo le divido volentieri con lui, perché la mozione di sfiducia al Senato, assieme a Romeo l’ho scritta io", aggiunge.

"Era da marzo -ricorda- che l’atteggiamento dei Cinquestelle era cambiato. I grillini non hanno mai voluto condannare Maduro. Non hanno battuto ciglio quando, grazie all’accordo della Via della Seta, la Cina di fatto si è comprata il porto di Trieste e non si sono indignati quando in Libia è stato bombardato un ospedale. Fino al capolavoro finale con il voto a favore della presidente della Commissione europea. Per non parlare della ridicola riforma della giustizia. No, sinceramente così non si poteva più andare avanti…".

"Se Salvini rompeva a giugno, l’unico risultato sarebbe stato -conclude Calderoli- che l’Italia avrebbe avuto un governo appoggiato da Renzi due mesi prima…"