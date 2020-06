Franceschini: "Grillo convincente". Calenda: "Umilianti genuflessioni"

(Fotogramma)

Dario Franceschini trova "convincente" Beppe Grillo nel video con cui il garante del Movimento 5 Stelle ha invitato il Pd a sfruttare l'opportunità di formare un governo con il M5S. Il tweet di Franceschini, però, non è condiviso affatto da Carlo Calenda. "Dario dimmi che il video a cui fai riferimento era quello di una della vecchie pubblicità Yomo. Ti prego", scrive Calenda. "Devono fare questo obbrobrio per paura delle elezioni o altro? lo facessero. Ma almeno senza queste umilianti genuflessioni a Grillo. Perché chi rappresenta una comunità ne deve preservare prima di tutto la dignità", aggiunge in un successivo tweet.

"Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di “posti”. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier", il messaggio di Franceschini.