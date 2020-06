Governo, Bersani: "Molti lo vedono come necessario incontro tra disperazioni"

(Adnkronos)

"Ho detto che molti purtroppo vedono" il governo "come un necessario incontro tra disperazioni". Lo scrive su Twitter Pierluigi Bersani, precisando il senso delle dichiarazioni riportate da Il Fatto Quotidiano. Secondo il giornale, Bersani avrebbe fatto riferimento ad "un governo della disperazione". "Purtroppo questo titolo non rispecchia quanto ho detto", afferma l'ex segretario del Pd. "Ho detto che molti purtroppo lo vedono come un necessario incontro tra disperazioni. Io penso che il governo che nasce debba essere molto di più e debba darsi un orizzonte politico".

A contribuire al chiarimento è anche Carlo Calenda, protagonista del dibattito con Bersani alla Versiliana. "Confermo", dice Calenda riferendosi ai concetti espressi da Bersani. "Il senso era che 'non deve diventare un governo della disperazione'. Non la penso come lui, ma è coerente con quello che ha sempre sostenuto".