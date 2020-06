Lega: "No a esecutivi truffa, Mattarella scelga elezioni"

(FOTOGRAMMA)

"Il presidente Mattarella scelga la via delle elezioni: restituire la parola agli italiani è l'unica via democratica rispettosa della volontà del popolo. No a governi truffa con l’obiettivo di estromettere la Lega, prima forza politica in Italia". Così i capigruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e alla Camera Riccardo Molinari.