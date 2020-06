Salvini: "Prepariamoci a vincere"

(Afp)

"Non potranno scappare dalle elezioni a lungo, prepariamoci a vincere!". Matteo Salvini apre la sua giornata con una serie di tweet in cui ribadisce la richiesta di elezioni. "Mentre PD ed altri litigano per le poltrone, noi in mezzo alla gente prepariamo l’Italia che verrà. Non potranno scappare dalle elezioni a lungo, prepariamoci a vincere!", scrive il leader della Lega, che si rivolge ancora al Presidente Sergio Mattarella. "Continua lo squallido mercato delle poltrone targato PD. Presidente Mattarella, non permetta che la vergogna prosegua, restituisca la parola al Popolo Italiano: elezioni!", afferma.