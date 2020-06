Di Battista incontra Di Maio: "Cosa voto su Rousseau? Mai dichiarato in vita mia"

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

Incontro tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Il capo politico del M5S e l'ex parlamentare, intercettati dalle telecamere di Fanpage.it, si sono incontrati in un palazzo del centro di Roma. Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni, mentre Di Battista, alla domanda su cosa voterà domani su Rousseau (la scelta è tra il sì e il no all'accordo di governo col Partito democratico), ha risposto: "Non ho mai dichiarato in vita mia" cosa voto.