M5S bussa alla porta di Meloni: "Delusi tentati da FdI"

(Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos alcuni grillini avrebbero bussato alla porta di Fratelli d'Italia. Si parla di almeno due-tre esponenti M5S pronti a traslocare nel partito di Giorgia Meloni. Dallo stato maggiore della Meloni non arrivano conferme e neppure smentite. Non sarebbe la prima volta di un passaggio dal M5S a Fdi. Già nel corso di questa legislatura il deputato Walter Rizzetto ha cambiato casacca, approdando nel partito di Meloni. Stessa scelta anche per Salvatore Caiata, eletto alla Camera con il M5S, poi passato al Misto e approdato infine in Fdi.