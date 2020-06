'Giallo' su Rousseau

(Fotogramma)

Prima il no del sì, e poi il sì prima del no. Alla vigilia della votazione sulla piattaforma Rousseau con cui la base degli iscritti M5S deciderà sull'accordo di governo con il Pd, è 'mistero' sull'ordine delle risposte che compaiono sotto al quesito. "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?", questa la domanda, già visibile nell'area voto della piattaforma. E se in un primo momento il no risultava essere la prima delle due opzioni, adesso, invece, è il sì ad apparire in prima posizione, come emerge dagli screenshot mostrati da diversi iscritti nelle ultime ore.