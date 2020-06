Nel programma di governo anche riforma elettorale

(Fotogramma)

Anche la riforma della legge elettorale entra nel programma del governo 'giallorosso'. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari dem, la riforma elettorale farà parte del capitolo della riduzione del numero dei parlamentari.

Sempre le stesse fonti, al termine dell'incontro dei capigruppo Pd con il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione M5S, fanno sapere che il nuovo incontro annunciato per domani servirà a limare alcuni punti. In particolare, sui decreti Sicurezza. Bene la parte economica del programma i cui punti sono stati delineati dallo stesso Conte in diretta Facebook.