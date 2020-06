(Fotogramma)

"Per l’undicesimo mese consecutivo l’attività manifatturiera in Italia è in contrazione. Questa è l'emergenza che giustifica e impone un governo subito. Non sono una verginella: conosco regole e tempi della politica. Ma ora basta: serve un governo per evitare la recessione e aumento Iva". Lo scrive su twitter Matteo Renzi.