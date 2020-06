Sibilia: "Per Di Maio ruolo centrale, è capo politico M5S"

(Fotogramma)

Quale dev'essere il ruolo di Di Maio? "Non è che io scelga il ruolo di Di Maio. Io ritengo debba essere un ruolo di primo piano, perché è il nostro capo politico ed è giustissimo che porti avanti le politiche del M5S. Se non lo fa lui chi lo deve fare". A dirlo è Carlo Sibilia, sottosegretario al Viminale, dopo l'incontro con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. "Io penso che stiano facendo tutto loro (il Pd, ndr) sulla questione della vicepresidenza, a noi non interessa. Il mio obiettivo è risolvere i problemi dei cittadini", ha rimarcato Sibilia. Di Maio vicepremier o ministro? "Credo che Di Maio e Conte si vedranno e parlino loro della questione", ha aggiunto.

"Assolutamente sì, questa è una caratteristica del Movimento 5 Stelle. L'abbiamo portata avanti anche nell'altro accordo, la stessa cosa poteva succedere anche con la Lega: se vinceva il no non si andava avanti". In vista del voto su Rousseau, Sibikia ha osservato: "Se i cittadini capiranno questo sforzo che stiamo facendo, e io me lo auguro, si andrà avanti facendo le cose per il bene del Paese", ha aggiunto il sottosegretario al Viminale.