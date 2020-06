Zingaretti: "Passi avanti, siamo ottimisti"

(Fotogramma)

"Stiamo lavorando con serietà a un governo di svolta vera" per "cambiare radicalmente quanto visto fino ad ora". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Se ci sono, come vediamo, passi in avanti, noi siamo fiduciosi e ottimisti" ha sottolineato. Per Zingaretti "quello che serve all'Italia" è "riaccendere l'economia e tagliare le tasse".