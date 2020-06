Anche Roma nella bozza del programma M5S-Pd

(Fotogramma)

C'è anche Roma nella bozza del programma di governo M5S-Pd. L'ultimo dei 26 punti contenuti nelle "linee programmatiche" all'esame del presidente del Consiglio incaricato riguarda proprio la capitale. "Il governo - si legge nella bozza - dovrà collaborare per rendere Roma una capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti".