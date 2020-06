Renzi: "Accordo con M5S mi fa rosicare ma serve a Italia"

(Afp)

"A me costa un sacco fare l'accordo, mi fa rosicare, non dico 'che bello!', sarà lo stesso per il M5s. Non dimentico offese e insulti, ma se serve all'Italia si fa". Lo ha detto Matteo Renzi a La7. Sono le parole di Matteo Renzi, a La7, mentre è in corso il voto su Rousseau per l'intesa tra M5S e Pd sull'accordo per la creazione del nuovo governo. "Noi -osserva. stiamo parlando di un orizzonte di legislatura, il Parlamento deve eleggere il presidente della Repubblica nel gennaio del 2022, abbiamo di fronte a noi 4 anni".

"Non credo che il M5s voglia suicidarsi e che ci siano dubbi: è un atto di responsabilità, se non si va a un governo si va a elezioni con l'aumento dell'Iva e la recessione, non solo un bagno di sangue per l'Italia ma anche per i grillini. Sono ottimista perchè facciano prevalere il buonsenso", aggiunge.

"I punti di difficoltà del passato non si cancellano, io continuo a pensare deil M5s quello che ho sempre pensato e loro pensano di me quello che hanno sempre pensato, per me è una medaglia. Tra avversari si fa un tratto di strada per salvare l'Italia", afferma ancora.