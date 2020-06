Rousseau, ''respinto chi voleva indirizzare il voto"

"Siamo riusciti a respingere le attività di chi voleva che il voto non andasse verso la direzione giusta". Lo ha detto Enrica Sabatini, socia dell'Associazione Rousseau, ai microfoni del TgLa7, alla domanda se ci siano stati tentativi di attacchi informatici alla piattaforma M5S, dove è in corso la votazione sull'accordo di governo col Partito democratico. Tutte le critiche" sulla sicurezza di Rousseau, ha proseguito, "riguardano un'area voto che non è più in uso. Abbiamo creato una nuova area che sta ottenendo performance importanti" in termini di "robustezza, privacy e trasparenza". Sabatini ha spiegato che sono "oltre 73mila" le preferenze espresse da questa mattina. Un risultato "dedicato a Gianroberto Casaleggio".