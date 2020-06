Salvini invoca Madonna campestre, la rete lo bacchetta

(Foto da Facebook)

"Un pensiero e un grazie per chi non c’è più, ma ci segue e aiuta da Lassù". Matteo Salvini posta su Facebook una foto con l'immagine di una Madonna con bambino in gesso, incastonata in una roccia campestre, dove si legge 'O madre misericordiosa, abbi sempre nel tuo cuore i tuoi figlioli, vicini e lontani'. Il post del leader della Lega registra subito decine di commenti. Il primo post lo firma Enrico che scrive: "Un saluto a papà che sta ingiustamente incarcerato".

Alcuni sono pro Salvini e altri contro. "Ora arriveranno una marea di insulti.... Matteo non mollare", scrive il primo salviniano. Paolo aggiunge: "Io non sono credente, ma non giudico chi lo è. Sempre e comunque forza Salvini", con tanto di cuoricini rossi. Antonio fa il punto: "Nella culla della cristianità oggi qualche italiota è più sensibile al corano".

Poi a seguire in tanti che fanno ironia, non facendo mancare critiche aspre: "Complimenti a voi che avete votato per anni democrazia cristiana con la croce sul simbolo !! Poveri chierichetti...". Anna si rivolge a Salvini così: "Che Dio ti aiuti...che ti faccia trovare davvero un lavoro". Qualcuno lo bacchetta: "La fede non si ostenta... i farisei lo facevano... Si i farisei di ieri e di oggi", posta Gianni. "Con tutto il rispetto ci vuol ben altro Matteo. Sei troppo bravo", gli chiede Umberto.

Qualcun altro gli chiede ancora: "Ma tutta questa redenzione l’avevi anche quando davi dei 'terroni' a tutti noi del Sud?". "Ormai strumentalizzi qualsiasi cosa per qualche like... anche perché ti è rimasto solo questo :-)" scrive Luca. Infine Mirella: un pensiero "anche alle centinaia di persone che grazie ai tuoi decreti fai morire in mare?".