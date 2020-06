Calenda: "Felice per Amendola e Gualtieri, no comment sul resto"

(Fotogramma)

"Felice per Enzo Amendola e Roberto Gualtieri, sul resto no comment". Carlo Calenda, 'stuzzicato' su Twitter in relazione al nuovo governo, si sforza di rimanere in carreggiata. "Fate i bravi -dice ai follower-. Sto mantenendo con grande fatica un contegno istituzionale e il fair play dovuto, non provocate. Giudicheremo il lavoro. Ps se penso agli attacchi che mi sono preso perché nelle liste PD-SiamoEuropei c’erano due di LeU non eletti, da quelli che oggi gioiscono".

"Dunque è un Governo M5S-PD-LeU. Felice per Enzo Amendola e Roberto Gualtieri, ottime scelte dal punto di vista della credibilità internazionale. Sul resto no comment", aggiunge. "Dici: PDC, Esteri, Giustizia, Istruzione, Lavoro, Sviluppo Economico, SSPresidenza. Mi sembra l’opposto. Governo a netta trazione 5S", afferma ancora.