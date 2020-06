Rompere l'alleanza con i Cinque Stelle e far cadere il governo Conte uno, ad un certo punto, è stato inevitabile, perché per "cambiare" l'Ue e dare all'Italia un ruolo da "protagonista del cambiamento", una battaglia "difficile", serviva "un governo compatto". Così Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e ministro uscente, spiega, a Bruxelles, le ragioni che hanno portato Matteo Salvini a far cadere il governo il mese scorso.