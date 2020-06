'Gigi fa l'Erasmus', Twitter si scatena

(Afp)

"Di Maio in Erasmus?''. Il totoministri dà Luigi Di Maio nei pressi della Farnesina come prossimo ministro degli Esteri. L'ipotesi diventa un argomento di discussione sui social, con la prevedibile deriva ironica soprattutto su Twitter. Ci si chiede se il capo politico del Movimento 5 Stelle abbia la caratura e le qualità per ricoprire l'incarico. "Di Maio ministro degli Esteri. Domanda seria: conosce l'inglese?", si chiede un'utente.

"Di Maio ministro degli Esteri? Ma chi? Quello che incontrò i Gilet Gialli?", si chiede un'altra persona. "Di Maio esodato alla Farnesina. La politica estera italiana. Andreotti si rivolta nella tomba", scrive un altro. "Dobbiamo combattere facendo Di Maio Ministro degli Esteri? Quello che ha esaltato i gilet gialli ottenendo un risultato diplomatico con la Francia che ancora fa incazzare tanti francesi, e ridere tanti italiani? Vogliamo litigare con tutto il mondo?", sono le domande poste al Pd e in particolare a @matteorenzi.

"Dopo il successo mondiale di Rousseau l’Italia potrebbe avere Di Maio come suo rappresentante nel Mondo, direi che si chiude il cerchio e dimostriamo quale peso ha per noi la politica estera", la riflessione di un altro utente.