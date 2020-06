Meloni: "Voto su Rousseau? Pagliacciata"

(Fotogramma)

l voto su Rousseau "un grande esercizio di democrazia? L'unico esercizio di democrazia sono le elezioni, tutto il resto sono pagliacciate". Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni a Rtr99.

Meloni va anche all'attacco del premier incaricato, Giuseppe conte: "Sovranismo e populismo sono in Costituzione. Interpreto il concetto di sovranità e l'esercizio della stessa da parte del popolo', parola di Giuseppe Conte (2018), lo stesso che sta per diventare premier del governo più anti-italiano, anti-sovranista e anti-popolo della storia..." scrive in un tweet, con il video di un intervento del premier, l'anno scorso, all'Onu.