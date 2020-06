Morani sfotte Salvini: "Ha già portato via i suoi effetti personali?"

(Fotogramma)

Morani sfotte ancora Salvini, questa volta con una pistola ad acqua. Botta e risposta ironici si alternano da ieri sera tra membri Pd e Lega, dopo il risultato positivo della votazione sulla piattaforma Rousseau che, di fatto, benedice e autorizza la nascita del governo giallorosso.

Alessia Morani, avvezza allo 'scherzo social' ha lanciato una frecciatina a Matteo Salvini che non è passata inosservata ai suoi follower. In un paio di tweet la deputata Pd posta due foto del capo della Lega in abiti estivi e fa una domanda provocatoria. Nella prima c'è Salvini con una pistola ad acqua e la didascalia: "Ma il capitano ha già trasferito i suoi effetti personali dal Viminale?". Nella successiva si vede ancora il capo del Carroccio con in mano il 'mojito incriminato' e Morani chiede: "Ma il capitano ha già smantellato il piano bar dal Viminale?".