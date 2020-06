Vendetta social, spopola #salviniasfaltato

(Afp)

Silvia scrive: "Solo un mese fa non era nemmeno nei nostri sogni più belli l'idea di svegliarci stamattina senza Salvini.... Grazie Capitano! #salvinisfaltato". Paul ironizza: "Quando un uomo con il mojito incontra un uomo con il Rousseau, quello con il mojito è un uomo morto. #salviniasfaltato".

Dopo il voto positivo ottenuto ieri sulla piattaforma Rousseau, il nuovo governo Movimento 5 stelle-Partito Democratico appare cosa fatta e l'ex alleato del M5s diventa il bersaglio dell'ironia social. Compare così, tra i trends topic di Twitter, l'hashtag #salviniasfaltato insieme a commenti sferzanti e ironici rivolti all'ormai quasi ex vicepremier.

"#Salviniasfaltato. Aveva affidato l'Italia al sacro cuore immacolato di Maria. Cacchio, ha funzionato!" scrive Fabiano. In risposta, Alessia twitta: "Doveva abolire la legge Fornero, rimpatriare 500 mila clandestini, abbassare le tasse. La Fornero è in vigore, non ha fatto un rimpatrio, le tasse sono aumentate. Lo ricorderemo così. Come un millantatore che è riuscito anche ad auto sabotarsi. #salviniasfaltato". Mentre Antonio sfotte: "Dalla ruspa al rullo, il passo è stato breve! #salviniasfaltato".

Quando i miei figli mi chiederanno "papà, ma Salvini ha fatto qualcosa di buono?" risponderò



"sì, certo: ha aperto una crisi e si è mandato a casa da solo"#salviniasfaltato #quattro09FR — Pietro Raffa (@pietroraffa) September 4, 2019