Boccia: "Pd-M5S? Auspico alleanza per regionali"

(Adnkronos)

dall'inviato Fabio Paluccio

"Io auspico" un'alleanza Pd-M5S per le regionali "ma il cammino è iniziato oggi, vediamo. Proviamo prima a risolvere i problemi degli italiani e poi mi auguro e spero che non si debba parlare più di avversari politici ma di alleati anche nei territori. Vediamo, la strada è lunga, se sono rose fioriranno". Così il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Francesco Boccia, arrivando a Bisceglie in Puglia, sua città natale, per l'apertura di Digithon, la maratona delle idee digitali, fondata proprio da Boccia.

"Io sono sicuro -ha continuato- che sulla risoluzione dei problemi delle persone lavorando gomito a gomito con il premier Conte e con il ministro Di Maio sarà quasi inevitabile trovarsi insieme su un'idea di Paese che toccherà naturalmente i territori. Diamo tempo al tempo", ha concluso.