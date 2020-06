Calenda 'sdraia' Di Maio

(FOTOGRAMMA)

"Di Maio agli Esteri rappresenta bene la nostra rinuncia ai valori di serietà e competenza". E' il giudizio tranchant che Carlo Calenda affida a Twitter, in una serie di risposte ai suoi follower, sulla scelta di mettere l'ex vicepremier al vertice della diplomazia italiana nel nuovo governo Conte.

"Le caselle dei ministeri diventano solo appagamento delle ambizioni individuali senza nessun collegamento con il bene del Paese. Punto" aggiunge ancora, sottolineando in un altro tweet: "Di Maio ha vinto. Ha messo suoi fedelissimi in tutti i ministeri chiave e alla PDC. Il M5S ha risuperato il Pd nei sondaggi e Conte lo rafforzerà ulteriormente. Non siate ingenui".