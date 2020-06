Ue, Gentiloni sarà commissario italiano

(Fotogramma)

L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà il commissario europeo italiano nell'esecutivo guidato da Ursula von der Leyen: domani l'incontro a Bruxelles con la presidente della Commissione. Il premier Giuseppe Conte ha intanto informato il Consiglio dei ministri di averlo designato per la nomina.

Il nome di Gentiloni, a quanto si apprende a Bruxelles, è stato indicato dal governo italiano e comunicato alla von der Leyen mercoledì sera. Gentiloni sarebbe in 'pole' per il portafoglio degli Affari economici.

L'incontro con il commissario designato dal nostro Paese, come quelli tenuti con gli altri candidati, servirà alla presidente eletta a valutare l'esperienza e le competenze dell'ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri, in vista dell'assegnazione di un portafoglio.

In una nota Paolo Gentiloni ha commentato la nomina: "Ringrazio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'incarico conferito. E' una responsabilità che mi onora. Cercherò con tutte le forze e con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l'Italia e per l'Europa".