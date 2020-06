L'ira di Barillari: "Spartizione poltrone al governo"

(Fotogramma)

La nomina dell'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a commissario europeo italiano nell'esecutivo guidato da Ursula von der Leyen "è il vecchio che torna". Lo dice all'Adnkronos il consigliere della Regione Lazio, Davide Barillari (M5S) che aggiunge: "E' stata una spartizione di poltrone. Basta vedere Speranza alla salute, quando nemmeno riesce a trovare una farmacia".

"Sabato prossimo a Bologna i portavoce scettici del Movimento Cinque Stelle che credono in un futuro del Movimento si incontreranno per discutere e riflettere", ha poi annunciato Barillari all'Adnkronos, precisando tuttavia che "non è una scissione o una corrente".