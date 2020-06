Meloni: "Email da persone Pd per venire in piazza con noi"

(Fotogramma)

"Ci stanno arrivando tante e mail, anche da persone del Pd'', che vogliono venire a manifestare con noi in piazza Montecitorio contro il governo giallorosso. ''Ora ne pubblicherò una sulla mia pagina Fb''. Lo ha detto Giorgia Meloni a Radio Radio in vista della manifestazione in programma lunedì. ''Noi faremo una manifestazione solo con il tricolore, senza bandiere di partito, così possono venire tutti coloro che sono schifati. Ci sono tanti elettori di buonafede schifati dal fatto che il loro voto è stato turlupinato''.

''La crisi andava aperta il giorno dopo le europee, perchè ogni giorno che passava avvicinava l'inciucio... A Salvini glielo dissi: 'stacca la spina oggi, dopo le europee...'. Se la crisi fosse stata aperta tre mesi prima, sarebbe stato molto più difficile fare questa capriola e anche Mattarella avrebbe avuto più difficoltà ad avallare il governo" che poi è nato. "Io ci ho parlato con Salvini, ho tentato di dirglielo, poi non mi pare che poi lui faccia quel che dico... Piuttosto, francamente non ho capito la gestione di questa crisi, mi pare che si è andati in ordine sparso. Si doveva contromanovrare in un'altra maniera... Così si è indebolito il fronte che chiedeva il voto subito'', ha aggiunto Meloni.