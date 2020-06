Meloni: "Il governo più a sinistra della storia"

(Fotogramma)

"Ha giurato il governo più a sinistra della storia, frutto di un’orrenda spartizione di poltrone ed eterodiretto dalla Ue. Fratelli d'Italia dice no e scenderà in piazza il giorno della fiducia. Ci vediamo lunedi 9 settembre alle 11 in Piazza Montecitorio. Portate i tricolori! Elezioni subito". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Facebook.

Su Twitter, Meloni ha affermato: "Ha ragione Di Battista: con il voto del 4 marzo 2018, l’unica cosa certa era che gli italiani non volevano il ritorno del PD al Governo della Nazione. Grazie M5S! Sentivamo proprio la mancanza di Renzi, Gentiloni e compagnia bella... #ElezioniSubito".

Poi, ancora su Twitter, la leader FdI ha rincarato la dose: "È in corso un attacco alla tua sovranità e alla tua Nazione. Ius Soli, patrimoniale, porti aperti: saranno solo alcune delle nefaste conseguenze del governo PD-M5S. Il 9 settembre a piazza Montecitorio avrai anche tu l'occasione di dire NON NEL MIO NOME!", scrive Meloni, pubblicando anche un video appello per la manifestazione del 9 settembre "contro il patto dell'inciucione, il patto della poltrona".