L'ex ministra De Girolamo 'star' al Colle per il marito Boccia

(Fotogramma)

I ministri del Conte bis giurano al Colle. La 'tribunetta' riservata ai familiari nel salone delle feste e' gremita. C'è anche Virginia Saba, la fidanzata di Luigi di Maio in prima fila. Ma la vera star è un'ex ministra, Nunzia De Girolamo, moglie di Francesco Boccia (Pd) , alla guida del dicastero agli Affari regionali e delle autonomie.

De Girolamo ha lasciato la politica, ora è in Tv, dove ha partecipato a 'Ballando con le stelle'. Completo nero, tacchi, bag gioiello, l'ex parlamentare di Fi e Ncd, è la più fotografata e intervistata, anche perché sono pochi gli esponenti di governo che si fermano a parlare dopo aver giurato e tra questi c'è proprio il marito. "Stavolta, stavo a osservare tutti come moglie di Francesco, non come politico, ero emozionata per lui, mi ha fatto molto piacere per mio marito", dice stringendo la mano alla piccola figlia Gea, con sandaletti alla moda col pon pon lilla.

"Rimpianti da ex ministro? Nessuno - assicura con un sorriso - non tornerò in politica, continuerò a fare Tv, sono così felice della mia settima vita... oggi più che altro mi sono divertita". Il Conte bis farà bene? "No comment", taglia corto De Girolamo, tornata per una giornata nei panni di politico, mentre Boccia, anche lui il più flashato, si infila in auto per correre al primo Cdm a palazzo Chigi.